Жителям Эльмаша не понравилась идея строительства 5-этажной гостиницы возле их домов

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения строительства пятиэтажной гостиницы на улице Баумана,33. В голосовании приняло участие 35 человек, однако далеко не всем жителям Эльмаша понравилась идея строительства объекта вблизи их домов и детского сада.

Протестующие не уверены в целесообразности строительства гостиницы в настолько отдаленном районе и месте, рядом с которым нет метро. Именно поэтому эльмашевцы уверены, что гостиница будет скорее представлять из себя хостел, где, вероятнее всего, будут заселяться маргинальные элементы или "нелегальные" рабочие из ближнего зарубежья. Все это наводит жителей района на тревожные мысли, так как рядом с выбранным участком находятся детсад и детский центр "Галактика".

"Учитывая, что рядом находится детский сад, детский творческий центр "Галактика", парк "Эльмашевский", считаю опасным такого рода заведение. Кроме как хостел это не назовешь";

"Дети одни ходят домой после занятий, проходить мимо этого сомнительного места будет просто страшно."

Сейчас на участке организована импровизированная площадка, где дети катаются на скейтбордах, роликах и велосипедах. Своих дворов у ближайших домов практически нет, а если заберут и этот участок, то детям буквально негде будет гулять будучи под присмотром родителей. Более того, по словам горожан, участок настолько маленький, что там едва ли можно разместить полноценный гостиничный комплекс, не говоря уже о благоустройстве территории вокруг. Дорога на участке является односторонней с запретом движения грузовых автомобилей, а потому при снабжении стройки будут заторы и аварийные ситуации с большегрузами. Аварийные ситуации будут создавать и перегруженные парковочные места e дороги, а уборка территории от снега станет и вовсе невозможной.

Гостиница также будет возводиться в 20 м. от жилых домов, жители которых уверены, что буквально смогут здороваться с гостями гостиничных номеров через окно. Речь идет о домах на Баумана, 31А и ЖК "Демидовский". Из-за близкого расстояния, здание будет перекрывать естественное освещение для нижних этажей жилых домов. Эльмашевцы уверены, что план выглядит красиво только на бумаге.

"Это односторонняя улица, и где будут парковаться жители близлежащих домов, клиенты ЦДТ "Галактика" и двух садиков, находящихся рядом? А по вашему плану, пожарная машина будет ездить по газонам, чтобы проехать к этому объекту? Вокруг этой гостиницы остается расстояние как раз ровно в одну пожарную машину. А на плане там полно разных дорожек и газонов - они опять устраивают показуху, чтобы получить разрешение на строительство, а потом построят девятиэтажную гостиницу вместо пяти и ничего им за это не будет? А как же допустимые мощности по водоснабжению и электричеству? На Эльмаше полно свободных промзон и пустырей пусть там строят гостиницы. Нам нужны нормальная спортивная площадка и парковка", - заявил один из противников стройки.

Жители района предлагают альтернативу: перенести гостиницу на другую территорию, а на указанном месте построить спортивный комплекс с бассейном и секциями для детей или экстрим-парк.

Значительно меньше было положительных отзывов - в них горожане предлагали добавить в гостиницу больше досуговых элементов для детей и семей, как например кабинет семейного психолога или детские секции. В таком случае, они не имеют ничего против строительства.

Все полученные комментарии и предложения администрация Екатеринбурга отправит в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города: там и будет решен вопрос строительства, однако даже в случае отказа собственник земли сможет оспорить решение в суде. В мэрии также добавили, что все замечания горожан носят исключительно рекомендательный характер.

Напомним, общая площадь номеров составит 876,4 кв.м. При этом под проживание будут отданы только верхние четыре этажа - на первом разместятся коммерческие помещения как салон с парикмахером и косметологом, пекарня, аптека, а также пункт страхового агента и офис Ozon. Реализацией проекта займется компания "БиГранД". Закончить со строительством и благоустройством прилегающей территории планируется уже в 2024 году.