01 Марта 2023
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Политика В России Москва
Фото:kremlin.ru

Путин весной собирается похвастаться Си Цзиньпину Большой кольцевой линией московского метро

Владимир Путин в дистанционном формате принял участие в открытии Большой кольцевой линии метро в Москве. Проект включает в себя 70 километров линий, 31 станцию и три электродепо.

Президент России сообщил, что собирается похвастаться этим проектом китайскому коллеге, который должен весной приехать с визитом в Москву: "По своей протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае - нынешнего лидера, кольцевую линию пекинского метро. Вот будем встречаться с председателем КНР. Если программа позволит, с удовольствием покажем [БКЛ] и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать".

Сегодня в эксплуатацию ввели девять последних станций БКЛ: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Теги: си цзиньпин, владимир путин, метро



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Развитие сюжета:

Ранее 01.03.2023 14:46 Мск Пять дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным, - Собянин


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