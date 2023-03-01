Путин весной собирается похвастаться Си Цзиньпину Большой кольцевой линией московского метро

Владимир Путин в дистанционном формате принял участие в открытии Большой кольцевой линии метро в Москве. Проект включает в себя 70 километров линий, 31 станцию и три электродепо.

Президент России сообщил, что собирается похвастаться этим проектом китайскому коллеге, который должен весной приехать с визитом в Москву: "По своей протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае - нынешнего лидера, кольцевую линию пекинского метро. Вот будем встречаться с председателем КНР. Если программа позволит, с удовольствием покажем [БКЛ] и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать".

Сегодня в эксплуатацию ввели девять последних станций БКЛ: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".