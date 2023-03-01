01 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Песков прокомментировал инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН

Необходимо выяснить обстоятельства инцидента с вывешиванием флага Украины в РУДН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам нужно выяснить детали - "кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие", передает РИА Новости.

"В любом случае, сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию", - сказал Песков. Он добавил, что нельзя от этого абстрагироваться.

Ранее появились сообщения, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешены украинские флаги. Студенты пояснили, что украинские флаги были вывешены в рамках выставки землячеств, где была представлена атрибутика различных государств, и отражали позицию взаимоуважения народов разных стран. Минобрнауки РФ сообщило, что проведет служебную проверку в РУДН.

Теги: песков, рудн, украинский флаг



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