Глава Перми подписал постановление о создании сил гражданской обороны

Глава Перми Алексей Демкин подписал постановление о создании на территории Перми сил гражданской обороны, сообщает "Ъ".

К силам ГО относятся профессиональные аварийно-спасательные формирования, в том числе профессиональные, спасательные службы гражданской обороны, созданные администрацией Перми, МКУ "Пермская городская служба спасения", а также нештатные формирования.

В качестве их основных задач указываются проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, санобработка населения и обеззараживание зданий, срочное захоронение трупов. Силы ГО будут также оказывать помощь населению, пострадавшему в ходе военных конфликтов, участвовать в ликвидации ЧС, эвакуации населения и материальных ценностей из зон поражения и чрезвычайных ситуаций, поддерживать в состоянии постоянной готовности защитные сооружения.

Применение сил гражданской обороны осуществляется на основании решения главы города, а управление ими должен осуществлять начальник МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты». Финансирование сил ГО должно осуществляться за счет организаций, создающих эти формирования.

Как пояснили в администрации Перми, "речь идет о выполнении рекомендаций МЧС России по разработке нормативной базы органов местного самоуправления и закреплении правового статуса имеющихся сил и средств гражданской обороны".