В Челябинске замминистра строительства приговорили к 13 годам колонии со штрафом в 47 млн рублей за взятку

Бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина приговорили к 13 годам в колонии строгого режима со штрафом в 47 млн рублей за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Также ему запрещено занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 10 лет. Кроме того, в доход государства конфискована сумма взятки.

Напомним, Белавкин был задержан 3 июня 2021 года. Следственным комитетом по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении замминистра. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 184 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района. Обвиняемый принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.

Имущество обвиняемого стоимостью свыше 14 млн рублей арестовано.