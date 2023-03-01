01 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: kavkazplus.com

В Челябинской области работников предприятия осудят за кражу 255 поросят

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело по факту кражи более 2,4 тонны комбикорма и порядка 255 свиней с предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В краже обвиняют семерых ранее судимых жителей Еманжелинского и Увельского районов, работающих на данном предприятии. По версии следствия, ранее судимый начальник охраны данного предприятия привлек в организованную группировку трех скотников, двух инженеров, и одного водителя автомобиля "Газель", не работающего на предприятии. В течение полугода он пропускал на территорию предприятия транспортное средство, где остальные члены организованной группы погружали в автомашину поросят и комбикорм. Похищенное они продавали, а деньги делили.

Ущерб составил около 900 тысяч рублей. Часть похищенного комбикорма и поросят изъята и возвращена потерпевшей стороне.

Теги: кража, поросята, комбикорм,



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