В Челябинской области работников предприятия осудят за кражу 255 поросят

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело по факту кражи более 2,4 тонны комбикорма и порядка 255 свиней с предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В краже обвиняют семерых ранее судимых жителей Еманжелинского и Увельского районов, работающих на данном предприятии. По версии следствия, ранее судимый начальник охраны данного предприятия привлек в организованную группировку трех скотников, двух инженеров, и одного водителя автомобиля "Газель", не работающего на предприятии. В течение полугода он пропускал на территорию предприятия транспортное средство, где остальные члены организованной группы погружали в автомашину поросят и комбикорм. Похищенное они продавали, а деньги делили.

Ущерб составил около 900 тысяч рублей. Часть похищенного комбикорма и поросят изъята и возвращена потерпевшей стороне.