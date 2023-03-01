Медведев намерен посетить Средний Урал: визит планируется на Белоярскую АЭС

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на этой неделе намерен посетить Средний Урал.

Как пишет Telegram-канал "Не для протокола" (предположительно, близкий к администрации свердловского губернатора), завтра, 2 марта, Медведев прибудет с визитом на Белоярскую АЭС.

"Визит планировался еще несколько недель назад. Изначально Медведев собирался провести на Белоярке большое совещание с участием министра промышленности Дениса Мантурова и министра образования Валерия Фалькова. Обсуждать собирались "мирный атом". Белоярку выбрали, потому что из всех проектов Росатома эта АЭС самая современная и уникальная – она работает на быстрых нейтронах, таких станций всего несколько в мире", - отмечает канал.

Утверждается, что у Дмитрия Медведева почти такая же система безопасности, как и у президента страны: сегодня все участники встречи сдают анализ на ковид, а непосредственно в день визита делают экспресс-тест.

Напомним, в октябре прошлого года Медведев поучаствовал в контрольной проверке выпуска танков на "Уралвагонзаводе". А в ноябре зампред Совбеза РФ в компании уральского полпреда Владимира Якушева посетил "Курганмашзавод".