Сардана Авксентьева рассказала, чем занимаются народные избранники в Госдуме "за закрытыми дверями"

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева с иронией рассказала, чем занимаются ее коллеги на пленарных заседаниях в отсутствие онлайн-трансляций в интернете.