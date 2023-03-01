Сардана Авксентьева рассказала, чем занимаются народные избранники в Госдуме "за закрытыми дверями"
Депутат Госдумы Сардана Авксентьева с иронией рассказала, чем занимаются ее коллеги на пленарных заседаниях в отсутствие онлайн-трансляций в интернете.
"Зарисовка из зала пленарных заседаний. Рассматриваем сейчас 6-й вопрос повестки, касающийся космической деятельности. "Справедливая Россия - За правду": спрашивает про возможность премирования заслуженных учителей полетами в космос. ЛДПР: спрашивает с представителя правительства что-то про ядерное оружие и связанные с этим НЛО... Я: пытаюсь
сохранить ясность рассудка сконцентрироваться", - написала депутат в своем Telegram-канале.