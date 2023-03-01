01 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Правительство Пермского края

Многодетные семьи как "социально опасные" обязали установить дымовые датчики в квартирах

С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в "Правила противопожарного режима в РФ", который обязывает многодетные семьи, как "социально опасные", установить у себя дымовые датчики.

Пункт 85_1 среди прочих был дополнительно включен постановлением Правительства РФ от 24 октября 2022 года N 1885. В нем говорится, что "в комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели".

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев напоминает, что за нарушение пожарной безопасности полагается административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ, которая предусматривает немалые штрафы для граждан - до 15 тыс. рублей. Поэтому лучше не рисковать. При этом, правда, пожарный надзор не вправе осматривать жилые помещения без согласия собственника жилья. Однако само включение многодетных семей в компанию с социально опасными - "это вообще-то хамство", считает эксперт.

Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов также возмущен представлением многодетных семей как каких-то маргиналов, которые представляют опасность.

Теги: безопасность, противопожарный режим, многодетные семьи



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