Новый корпус областного перинатального центра с уникальным медоборудованием ввели в эксплуатацию в Астрахани

Накануне, 28 февраля, в Астрахани ввели в эксплуатацию современное пятиэтажное здание нового корпуса областного перинатального центра. Сегодня корпус №2 областного перинатального центра, оснащенный самым современным медицинским оборудованием, осмотрел губернатор Игорь Бабушкин.

На всех этапах строительства нового корпуса перинатального центра губернатор Астраханской области держал вопрос на личном контроле.

«Очень важно, что в одном месте можно проводить лабораторные и диагностические исследования, а также привлекать возможности телемедицины, получать консультации ведущих специалистов не только в нашем регионе, но и столичных, - отметил Игорь Бабушкин, осматривая медицинское учреждение. - Сегодня мы вооружены новейшим оборудованием, поэтому я уверен, что с нашими специалистами мы справимся со всеми задачами. Тем не менее, хочется пожелать, чтобы патологических случаев было как можно меньше».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, корпус №2 областного перинатального центра Александро-Мариинской клинической больницы рассчитан на 30 коек. Это отделение предназначено для оказания высокотехнологической медицинской помощи женщинам с осложненной беременностью, а также новорожденным с экстремально низкой массой тела.

В новом здании размещены приемное отделение, кабинеты функциональной диагностики, операционные, отдельные реанимации для новорожденных и беременных с роженицами, лаборатория, конференц-зал для онлайн консультаций, вспомогательные помещения. Новое и старое здания перинатального центра соединил крытый воздушный переход. Стерильность в корпусе №2 обеспечивает мощная вентиляция с ламинарными потоками воздуха, а также кварцевые лампы.

Часть медицинского оборудования, которым оснащен новый корпус, в Астраханскую область привезли впервые. Это самые современные наркозно-дыхательные аппараты, уникальный аппарат гипотермии, позволяющий корректировать температуру тела пациента, не прибегая к лекарственным средствам и другие.

Медики региона уверены, что ввод в эксплуатацию центра позволит снизить смертность среди детей первых дней жизни.





Важно отметить, что Астраханский перинатальный центр ежедневно в формате онлайн консультируют специалисты московского Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова. А уже астраханские врачи проводят консультации для коллег из районов области.

Сейчас в здании предстоит провести окончательную отладку всех систем и оборудования, сделать генеральную уборку, получить санэпидзаключение и лицензию на осуществление медицинской деятельности. Эти процедуры не занимают много времени, поэтому уже вскоре новый корпус перинатального центра будет готов принять первых пациентов.