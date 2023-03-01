01 Марта 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Новый корпус областного перинатального центра с уникальным медоборудованием ввели в эксплуатацию в Астрахани

Накануне, 28 февраля, в Астрахани ввели в эксплуатацию современное пятиэтажное здание нового корпуса областного перинатального центра. Сегодня корпус №2 областного перинатального центра, оснащенный самым современным медицинским оборудованием, осмотрел губернатор Игорь Бабушкин.

перинатальный центр, медицинское оборудование, кювета для новорожденных(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

На всех этапах строительства нового корпуса перинатального центра губернатор Астраханской области держал вопрос на личном контроле.

перинатальный центр, медицинское оборудование, медицина, здравоохранение(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Очень важно, что в одном месте можно проводить лабораторные и диагностические исследования, а также привлекать возможности телемедицины, получать консультации ведущих специалистов не только в нашем регионе, но и столичных, - отметил Игорь Бабушкин, осматривая медицинское учреждение. - Сегодня мы вооружены новейшим оборудованием, поэтому я уверен, что с нашими специалистами мы справимся со всеми задачами. Тем не менее, хочется пожелать, чтобы патологических случаев было как можно меньше».

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, корпус №2 областного перинатального центра Александро-Мариинской клинической больницы рассчитан на 30 коек. Это отделение предназначено для оказания высокотехнологической медицинской помощи женщинам с осложненной беременностью, а также новорожденным с экстремально низкой массой тела.

перинатальный центр, медицинское оборудование, медицина, здравоохранение,кюветы(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В новом здании размещены приемное отделение, кабинеты функциональной диагностики, операционные, отдельные реанимации для новорожденных и беременных с роженицами, лаборатория, конференц-зал для онлайн консультаций, вспомогательные помещения. Новое и старое здания перинатального центра соединил крытый воздушный переход. Стерильность в корпусе №2 обеспечивает мощная вентиляция с ламинарными потоками воздуха, а также кварцевые лампы.

перинатальный центр, медицинское оборудование, медицина, здравоохранение, больница(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Часть медицинского оборудования, которым оснащен новый корпус, в Астраханскую область привезли впервые. Это самые современные наркозно-дыхательные аппараты, уникальный аппарат гипотермии, позволяющий корректировать температуру тела пациента, не прибегая к лекарственным средствам и другие.

Медики региона уверены, что ввод в эксплуатацию центра позволит снизить смертность среди детей первых дней жизни.

перинатальный центр, медицинское оборудование, медицина, здравоохранение(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Важно отметить, что Астраханский перинатальный центр ежедневно в формате онлайн консультируют специалисты московского Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова. А уже астраханские врачи проводят консультации для коллег из районов области.

Сейчас в здании предстоит провести окончательную отладку всех систем и оборудования, сделать генеральную уборку, получить санэпидзаключение и лицензию на осуществление медицинской деятельности. Эти процедуры не занимают много времени, поэтому уже вскоре новый корпус перинатального центра будет готов принять первых пациентов.

Теги: перинатальный центр, игорь бабушкин, смертность детей, александро-мариинская клиническая больница, реанимация новорожденных



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