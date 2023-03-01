В Красноярске женщина погибла под обвалившейся крышей ветхого жилого дома

Женщина погибла под обвалившейся крышей двухэтажного жилого дома на улице Дальневосточной в Красноярске. ЧП произошло около двух часов дня. Деревянный барак был предназначен под снос, но снести его не успели.

На место инцидента выехали спасатели с кинологом, но помочь погибшей они ничем не смогли.

В прокуратуре Красноярского края сообщили, что дом не могли снести из-за проблем с расселением собственницы одной из квартир. Она не живет в обрушившемся доме, но до сих пор судится с мэрией города по поводу жилья на замен.