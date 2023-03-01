01 Марта 2023
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Происшествия Мурманская область
Фото: Накануне.ru

В СК назвали возможные причины крушения Ми-8 под Мурманском

Следователи привели детали расследования жесткой посадки 28 февраля вблизи Мурманска вертолета Ми-8.

Следствием рассматриваются все версии произошедшего, среди которых – ошибка пилотирования либо техническая неисправность радиодальномера, а также плохие погодные условия. Прошел осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, изъяты образцы топлива, техническая документация, назначены судебно-химическая, судебно-медицинская, а также летно-техническая судебные экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Напомним, 28 февраля ода недалеко от аэродрома Ловозеро в Мурманской области произошла жесткая посадка вертолёта Ми-8. В нем летели три члена экипажа и шесть пассажиров. Пострадали пятеро, двое госпитализированы в Мурманскую областную больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Теги: Ми-8, Мурманск



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Ранее 28.02.2023 15:47 Мск Вблизи Мурманска рухнул Ми-8


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