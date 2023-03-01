Солдат не отпускают домой. Депутат Иванов попросил Минобороны прояснить вопрос с отпусками для военнослужащих

Солдатам, участвующим в специальной военной операции, не предоставляют отпуск. Такие претензии стали поступать в адрес депутата Госдумы по Свердловской области Максима Иванова от родственников военнослужащих.

Дело в том, что в феврале президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости предоставлять солдатам двухнедельный отпуск не реже одного раза в полгода. Однако с начала мобилизации скоро также пройдет полгода, но семьи военных еще ни разу так и не увидели своих близких.

"В мой адрес резко усилился поток писем от родственников участников СВО: "когда нашего сына/мужа/брата/друга отпустят домой на побывку"? Вопрос, действительно, серьезный. По информации граждан, на уровне командиров воинских подразделений ответы на него даются разные: кто-то отпускает, кто-то нет", - рассказал Иванов в своих соцсетях.

Депутат обратился к министру обороны с просьбой разъяснить ряд вопросов, касающихся распоряжения главы государства. В их числе: когда возникает право на предоставление отпуска - в течение или по истечению полугода? С какого момента отсчитывается срок предоставления отпуска, засчитывается ли период нахождения на учебных полигонах, в госпиталях или в отпуске по личным обстоятельствам? К какому виду отпуска основному или дополнительному будет относиться указанный вид отпуска, а также требуется ли написание рапорта военнослужащим о предоставлении отпуска для издания приказа командиром?

Напомним, 22 февраля текущего года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию указал на необходимость установить для мобилизованных, всех военнослужащих и участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.