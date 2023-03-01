Власти Ейского района Кубани опровергли данные о планируемой эвакуации жителей

Глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик опроверг сообщения о планируемой эвакуации местных жителей.

"Информационная атака продолжается. Очередной фейк присылают во все чаты наших пабликов и пересылают по WhatsApp", - написал в Telegram-канале Бублик.

Ранее в соцсетях появились сообщения со ссылкой на Бублика о том, что якобы из-за "накалившейся обстановки" принято решение об отселении жителей района, при этом эвакуация не принудительная.

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин своим указом ввел средний уровень реагирования в восьми субъектах в Центральном и Южном федеральных округах, в том числе и в Краснодарском крае. В этих регионах возможно "временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений".