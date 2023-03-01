Елена Чекан выпустила заключение на "законопроект десяти сенаторов" о поправках в Семейный кодекс

Член Экспертного совета при комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елены Чекан опубликовала заключение на "законопроект десяти сенаторов" о поправках в Семейный кодекс.

Она считает, что законопроект "пошатнет такой фундаментальный социальный институт российского общества, как семья", и выступает против того, чтобы органы опеки имели полномочия немедленно отобрать ребенка у родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (статья 77 Семейного кодекса РФ), хотя что такое непосредственная угроза жизни или здоровью, не разъясняется, это решают органы опеки.

Также Елена Чекан видит угрозу во введении презумпции добросовестности родителей, если судом не доказано иное. Ее обеспокоенность вызывает предлагаемое законопроектом ограничение права родителей на выбор лиц, которым ими может быть дано нотариально удостоверенное согласие на осуществление правомочий законного представителя ребенка. Она пишет и других вопросах, которые волнуют родителей, от имени которых выступает.

Историк Ольга Четверикова поддерживает Чекан. Она считает, что "кампания по его продвижению [законопроекта] носит настолько агрессивно-навязчивый характер и проходит под такими красивыми лозунгами, что часть граждан не успевает вникнуть в суть предлагаемых изменений и принимает все на веру". Но это мимикрия, направленная на разрушение России, полагает она.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле, но "пылится" там с сентября, хотя его планировалось рассмотреть в осеннюю сессию. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников дал на него тогда отрицательный отзыв.