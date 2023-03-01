В Челябинской области уволили замминистра социальных отношений

В Челябинской области уволили заместителя министра социальных отношений Галину Казакову. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, с ней расторгнут контракт с 1 марта в связи с сокращением должности. Ей выплатят компенсацию.

Заместителем главы минсоца Галина Казакова была назначена в июле 2021 года. Ранее она была советником ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета.