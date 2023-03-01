Федеральное казначейство проверит расходы Минобороны в рамках СВО

Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны РФ в рамках СВО для "предотвращения нарушений расходования бюджетных средств". Об этом главе кабмина Михаилу Мишустину сегодня доложил глава ведомства Роман Артюхин.

Проверяются расходы на поставку индивидуальной бронезащиты, средств связи, топлива, ГСМ, а также ремонт и производство вооружения и военной техники.

Мишустин попросил главу казначейства лично заняться этим вопросом: "Здесь смысл – обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно".