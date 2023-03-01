01 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Семейную пару из Асбеста и жительницу Екатеринбурга посадили за мошенничество с квартирами

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью под видом ее аренды. Всех фигурантов отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались семейная пара из Асбеста и 35-летняя жительница уральской столицы. Как показало расследование, троица арендовала в Екатеринбурге квартиры, которые затем незаконно реализовывались по поддельным паспортам. После получения правоустанавливающих документов на недвижимость соучастники продавали квартиры покупателям, распределяя деньги между собой.

Как отметили в прокуратуре, организатором этой криминальной схемы был житель Екатеринбурга. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Что касается остальных мошенников, Чкаловский районный суд вынес им свой приговор. Житель Асбеста получил 3,5 года, а его супруга – 3 года лишения свободы. 35-летней жительнице Екатеринбурга назначено 4,5 года лишения свободы.

Все трое будут отбывать свои сроки в колонии общего режима. Также с осужденных в пользу потерпевших взыскано более 6 млн рублей.

Напомним, что скоро на Среднем Урале суд рассмотрит дело так называемых "черных риелторов". Их обвиняют в мошенничестве с недвижимостью стоимостью более 20 млн рублей. Банда действовала в регионе на протяжении 11 лет.

Теги: мошенники, квартиры, пара, суд, приговор, Асбест, Екатеринбург



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