01 Марта 2023
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Фото: AP

Сейсмологи скептически отнеслись к предсказанию "мегаземлетрясения" в начале марта

Ученые не в восторге от прогнозов нидерландского сейсмолога-любителя Франка Хугербитса, "предсказания" которого тиражируются в мировых СМИ. Хугербитс стал популярен после того, как, якобы, предсказал мощное землетрясение в Турции, и теперь обещает "мегаземлетрясение" в восточном полушарии 3-4 или 6-7 марта. Он считает, что толчки могут произойти на Камчатке, Курильских островах, в Японии – всего Хугербитс называет 12 точек, где могут случиться толчки магнитудой от 8,5 балла и выше.

Хугербитс считает, что сейсмическая активность на Земле может зависеть от расположения небесных тел в Солнечной системе. И сейчас оно, если верить предсказателю, располагает к движению литосферных плит.

Ученые отмечают, что, во-первых, предсказания уровня "рано или поздно в этом регионе произойдет мощное землетрясение" всегда верны, и тут спорить с Хугербитсом сложно. Но едва ли можно считать такие прогнозы точными. В Российской академии наук подчеркивают, что краткосрочное прогнозирование землетрясений по-прежнему почти нереально, никаких прорывов тут пока нет.  

Последствия землетрясения в Турции(2023)|Фото: AFP / Mahmut Bozarslan

По поводу гравитационного влияния планет у ученых тоже скептический настрой. "Идея не лишена смысла, и известны попытки построить такие прогнозы – связать движения небесных тел Солнечной системы с сейсмической активностью. В реальности эта связь оказывалась довольно слабой, и как основной прогностический признак ее использовать затруднительно. Также автор методики пытается вовлекать данные по некоторой "атмосферной флуктуации", но что это за данные – неясно. Заметим, что нам известны попытки создать методику прогноза землетрясений по вариациям атмосферного давления, но триггерный эффект атмосферных явлений тоже оказался не столь убедительным, как бы нам хотелось", - пишет председатель Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, директор КФ ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров.

При этом эксперт отмечает: "Несмотря на слабое впечатление, которое методика Фрэнка Хугербитса производит на первый взгляд, она будет рассмотрена на ближайшем заседании КФ РЭС".

Теги: землетрясение, прогноз, сейсмология, франк хугербитс



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