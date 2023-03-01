На Ямале приостановлена вакцинация от новой коронавирусной инфекции - нечем прививать

На Ямале приостановлена вакцинация от новой коронавирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в региональном депздраве.

По словам первого заместителя директора департамента здравоохранения Ямала Марии Захаровой, заканчивается первый компонент вакцины. Ближайшая поставка будет в понедельник.

"Сейчас мы временно приостановили вакцинацию первым компонентом. В течение этих трех дней. С понедельника вакцинация будет продолжена", - сообщила она.

По предварительной информации, в округ должны доставить 9 тысяч доз "Спутника V". Всех, кто на данный момент записался на вакцинацию, переоформят на другой день.