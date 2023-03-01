Белоруссия предложила Китаю создать различные совместные предприятия

В Пекине проходит встреча глав Белоруссии и Китая. После торжественной встречи Александр Лукашенко и Си Цзиньпин направились на официальные переговоры с участием членов делегаций. Белорусский лидер предложил создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Белоруссии, так и в Китае.

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"Уважаемый председатель, дорогой друг белорусского народа. Прежде всего, в очередной раз хочу поздравить тебя с величайшим доверием китайского народа. В своем поздравлении от имени Президента Беларуси, моей семьи я честно высказался о том, что мы очень переживали за успех очередного съезда Коммунистической партии Китая. Мы очень волновались. Хотя можно было и не волноваться. Но, тем не менее, за друзей всегда волнуешься. И я хочу от имени белорусского народа, от своей небольшой семьи, себя лично поздравить моего друга Си Цзиньпина с избранием Председателем КНР", - сказал Глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что искренне рад снова посетить дружественный Китай. Он поблагодарил китайского лидера за традиционно теплый прием, оказанный всей белорусской делегации, чем всегда отличался Китай.

"Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Именно поэтому Белоруссия активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности", - заявил Глава государства.

Он отметил, что с белорусским видением также полностью совпадает инициатива Си Цзиньпина по тематике развития.

"Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что потенциал двусторонних проектов очень большой.

"Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов, прочих узлов и агрегатов. Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Белоруссии, так и в Китае. Кооперация поможет повысить конкурентоспособность продукции", - подчеркнул Александр Лукашенко.