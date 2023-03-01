Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов и сотрудников "Сберлогистики"
Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке данных клиентов и сотрудников сервиса "Сберлогистика".
В ведомстве сообщили, что соответствующих уведомлений от компании не поступало, передает ТАСС.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о том, что хакеры якобы взломали все системы и сервисы Сбербанка, в частности, сервис "Сберлогистика".
В пресс-службе Сбербанка заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.