Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов и сотрудников "Сберлогистики"

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке данных клиентов и сотрудников сервиса "Сберлогистика".

В ведомстве сообщили, что соответствующих уведомлений от компании не поступало, передает ТАСС.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о том, что хакеры якобы взломали все системы и сервисы Сбербанка, в частности, сервис "Сберлогистика".

В пресс-службе Сбербанка заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.