Суд оставил под арестом экс-главу района в Челябинской области, обвиняемого в получении взятки

Челябинский областной суд оставил без изменения решение районного суда, продлившего бывшему главе Ашинского района Виктору Чистякову срок заключения под стражей до 8 августа.

"Не согласившись с продлением меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении взятки. По версии следствия, обвиняемый в 2018 году способствовал коммерческой организации в приеме и оплате работ по строительству очистных сооружений, которые были построены с нарушениями. За это он получил от директора коммерческой организации 800 тыс. рублей.