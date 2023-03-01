01 Марта 2023
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Фото: kremlin.ru

Патриарх Кирилл процитировал Сталина и назвал возвращение Донбасса "священной реальностью"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Донбасс Русской землей. Об этом он сказал юным спортсменам Донбасса, принявшим участие в третьем этапе гуманитарной миссии "Дети Донбасса в гостях у Патриарха", сообщается на сайте Московской Патриархии.

Миссия была организована благотворительным фондом "Спасая детство" в сотрудничестве с Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР. Патриарх сказал, что в жизни нужно идти против течения. И процитировал Иосифа Сталина, что человек растет под тяжестью ответственности. При этом он сказал, что слова принадлежат "политическому деятелю советской эпохи", с которым было связано и хорошее, и плохое, поэтому он его не называет. Но в этих словах "великая мудрость", потому что человек растет, когда он преодолевает трудности, когда на нем ответственность. А на жителях Донбасса сейчас огромная ответственность - "сохранить Россию, ее свободу, ее независимость; сохранить Донбасс таким, какой он есть, как часть Русского мира, Русской земли".

"Донбасс — не какая-то сторонняя территория, которую присоединили к России; это исторически русская земля. [Нужно] отстаивать священную реальность единства Донбасса и России... Мы — одна страна, мы — Россия, Донбасс — органическая, неразрывная часть России. И для того чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что это так, важно, чтобы вы, молодые люди, были носителями этого мировоззрения, этого самопонимания. Никогда не следует говорить "Донбасс и Россия". Всегда нужно говорить: Донбасс — это Россия", - заключил патриарх Кирилл.

Теги: патриарх Кирилл, Донбасс



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