01 Марта 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба РУДН

Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за флагов Украины в здании вуза

Минобрнауки РФ проведет служебную проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами.

Как сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский, виновные понесут наказание. Он подчеркнул, что вывешивание в здании университета флагов государства, во главе которого - неонацистский режим, недопустимо, передает ТАСС.

Ранее появились сообщения, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешены украинские флаги. Студенты пояснили, что украинские флаги были вывешены в рамках выставки землячеств, где была представлена атрибутика различных государств, и отражали позицию взаимоуважения народов разных стран. После публикации фотографий с выставки руководство РУДН подверглось критике в соцсетях.

Теги: рудн, флаги украины, минобрнауки



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