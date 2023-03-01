Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за флагов Украины в здании вуза

Минобрнауки РФ проведет служебную проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами.

Как сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский, виновные понесут наказание. Он подчеркнул, что вывешивание в здании университета флагов государства, во главе которого - неонацистский режим, недопустимо, передает ТАСС.

Ранее появились сообщения, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешены украинские флаги. Студенты пояснили, что украинские флаги были вывешены в рамках выставки землячеств, где была представлена атрибутика различных государств, и отражали позицию взаимоуважения народов разных стран. После публикации фотографий с выставки руководство РУДН подверглось критике в соцсетях.