"Уралкалий" и "Уралхим" поддержали Чемпионат России по самбо, который проходит в Перми

28 февраля в Перми стартовал 73-й Чемпионата России по самбо, который проходит при поддержке компаний "Уралхим" и "Уралкалий", передает корреспондент Накануне.RU. Состязания, собравшие более 650 лучших самбистов из 71 региона РФ, принимает спортивный комплекс имени В.П.Сухарева.



Организаторами юбилейных соревнований в год празднования 85-летия самбо стали Всероссийская федерация самбо, Министерство физической культуры и спорта Пермского края и Региональная общественная организация "Федерация самбо Пермского края".



Важной особенностью соревнований по национальному виду спорта является то, что победители и призеры войдут в состав сборной России для выступления на Чемпионате мира и Европы.

Как отметил директор по спорту и молодежной политике "Уралкалий", депутат Законодательного собрания Пермского края Радмир Габдуллин, компании уделяют отдельное внимание развитию спорта в Прикамье.

"Для "Уралхима" и "Уралкалия" Пермский край является одним из основных регионов присутствия. Мы стараемся не только развивать социальную инфраструктуру и повышать уровень жизни населения, но и уделять отдельное внимание спорту и формированию здорового образа жизни. Очень рады, что в этом году именно Пермь принимает у себя такие масштабные соревнования и мы можем не только поболеть за местных бойцов, но и внести свой вклад в организацию мероприятия", - заявил он.

Прямая трансляция финалов каждого дня соревнований проходит на телеканале МАТЧ ТВ, самые же интересные отборочные схватки на четырех борцовских коврах транслируются на канале МАТЧ! Боец.