Тюменский живодер, зарубивший собаку топором, предстанет перед судом

В Тюмени будут судить 40-летнего живодера, зарубившего собаку топором.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, рассмотрение дела состоится 14 марта, в мировом суде Ленинского АО, участок 6. Рассматривать дело будет судья Кроншлотова.

По версии дознания, в январе 2023 года обвиняемый, находясь у себя в квартире, в ответ на агрессивное поведение собаки по отношению к нему, нанес несколько ударов топором по ее голове. В результате животное получило тяжелые увечья. С целью сокрытия преступления мужчина упаковал собаку в пакеты и выбросил в мусорный бак возле дома.

У волонтеров эта версия вызывает сомнения. В группе помощи бездомным животным "Живи" опубликовали видеоролик с Оскаром (так назвали собаку после спасения), выполняющим команды. В комментариях зоозащитники отмечают, что пес слушается человека, и не выказывает ни малейших признаков агрессии, даже после перенесенных травм.

По мнению интернет-пользователей, обвиняя животное в агрессии, хозяин собаки старается избежать наказания.

Напомним, инцидент произошел 13 января, в доме по ул. Бориса Щербины. Прохожие нашли в мусорном контейнере собаку с разрубленной головой. Пес перенес несколько операций и потерял зрение. Сейчас о нем продолжают заботиться зоозащитники. В интернете была создана петиция с требованием наказать живодера.