01 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: t.me/volikovskaia_io

"Ельцин-центр" организует лекции по русскому языку после подписания закона о госязыке 

После того, как глава государства Владимир Путин подписал закон о государственном языке, запрещающем иностранные слова в речи представителей определенных структур, "Ельцин-центр" решил поговорить с жителями Екатеринбурга об истории русского языка. Согласно афише, лекции об изменениях русского языка будут проходить с марта по май включительно.

В программе предусмотрено шесть лекций:

24 марта — Русский язык и революция;

25 марта — Реформа русской графики и орфографии 1917–1918 гг;

21 апреля — Русский язык и перестройка;

22 апреля — Русский язык и интернет;

26 мая — Русский язык и пандемия;

27 мая — Русский язык и новояз.

Вести первую лекцию будет лингвист, доктор филологических наук. Профессор НИУ ВШЭ и РГГУ. В НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

Напомним, Госдума приняла закон, который защищает русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов. Политолог Сергей Марков считает, что закон пытается юридически решить ту проблему, которую надо решать политически.

Теги: ЕЦ, Ельцин Центр, лекции, русский язык



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