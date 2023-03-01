Екатеринбуржцы выбрали, какую ель они хотят видеть в главном ледовом городке

В мэрии Екатеринбурга подвели итоги опроса на тему того, какую новогоднюю ель лучше установить в главном ледовом городке на Площади 1905 года.

Напомним, опрос проходил в системе "Активный Екатеринбург" с 31 января по 28 февраля. Горожане могли выбрать один из трех вариантов: искусственная конусовидная ель; живая ель; либо же искусственная ель, но имитирующая живую. Также можно было предложить свой вариант, выбрав пункт "другое".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, в итоге победителем стал вариант "искусственная ель, имитирующая живую". За него отдали свой голос 62% респондентов.

Вторым по популярности вариантом оказалась "искусственная конусовидная ель" (19%). А замкнула рейтинг "живая ель", набравшая 17%.

Ранее в администрации Екатеринбурга обещали, что мнение горожан будет учтено при декорировании Площади 1905 года в честь Нового года-2024.