Екатеринбуржцы выбрали, какую ель они хотят видеть в главном ледовом городке

01 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцы выбрали, какую ель они хотят видеть в главном ледовом городке

В мэрии Екатеринбурга подвели итоги опроса на тему того, какую новогоднюю ель лучше установить в главном ледовом городке на Площади 1905 года.

Напомним, опрос проходил в системе "Активный Екатеринбург" с 31 января по 28 февраля. Горожане могли выбрать один из трех вариантов: искусственная конусовидная ель; живая ель; либо же искусственная ель, но имитирующая живую. Также можно было предложить свой вариант, выбрав пункт "другое".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, в итоге победителем стал вариант "искусственная ель, имитирующая живую". За него отдали свой голос 62% респондентов.

Вторым по популярности вариантом оказалась "искусственная конусовидная ель" (19%). А замкнула рейтинг "живая ель", набравшая 17%.

Ранее в администрации Екатеринбурга обещали, что мнение горожан будет учтено при декорировании Площади 1905 года в честь Нового года-2024.

Теги: ель, опрос, итоги, городок, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.01.2023 10:45 Мск Жители Екатеринбурга могут выбрать, какую новогоднюю ель установят на Площади 1905 года
Ранее 27.01.2023 14:36 Мск Ель для главного ледового городка Екатеринбурга начнут искать летом


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети