01 Марта 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Астраханским предпринимателям окажут господдержку для участия в международных выставках

Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего бизнеса (МКК, часть экосистемы «Мой бизнес») организует участие экспортеров региона и экспортно-ориентированных компаний в различных международных выставках, которые пройдут в 2023 году.

Как сообщает Центр поддержки экспорта, в 2023 году астраханский бизнес сможет представить потенциал своих предприятий в Баку, Алматы, Минске, Санкт-Петербурге и Москве.

Местные компании, по сообщению министерства экономического развития Астраханской области, примут участие в Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan-2023 (17-19 мая, Баку, Азербайджан); в международной сельскохозяйственной выставке «Белагро-2023» (6-10 июня, Минск, Беларусь); в осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow-2023 (19-22 сентября, Москва); в международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий SeaFood Expo Russia (18-20 октября, Санкт- Петербург); в 25 Центральноазиатской международной выставке «Пищевая промышленность» FoodExpo Qazaqstan-2023 (1-3 ноября, Алматы, Казахстан); в международной специализированной выставке-ярмарке «Продэкспо-2023» (14-17 ноября, Минск, Беларусь).

продовольствие, выставка-продажа, черная икра(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Юлия Голубкина сообщила, что, в частности, за представителей Астраханской области оплатят регистрационные взносы, профинансируют аренду выставочной площади, застройку стенда, оснащение его оборудованием. Таким образом, у астраханских предпринимателей появляется реальная возможность черех участие в международных выставках не только представить свои товары и услуги широкому кругу потенциальных покупателей, но и установить партнерские отношения, обменяться опытом и познакомиться с лучшими практиками в своей сфере.

торговля, выставка, продажа, астраханская область(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Желающим принять участие в выставках можно обратиться с заявкой на получение услуги в Центр поддержки экспорта (третий этаж Центра «Мой бизнес»: Астрахань, ул. Ульяновых, 10, +7 (8512) 48-34-04, +7 (8512) 48-60-00).

Напомним, Центр действует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Теги: международные выставки, центр поддержки экспорта, астраханский бизнес



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