01 Марта 2023
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Армия и ВПК Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми контрактника осудили за уклонение от службы во время мобилизации

Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику Сергееву за уклонение от службы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Сергеев с июля 2021 года проходил военную службу по контракту в одной из воинских частей. В сентябре 2022 года он не прибыл к установленному срку на службу в войсковую часть и в период объявленной президентом мобилизации, стал проживать в Краснодаре, а затем в Кировской области.

14 октября военнослужащего задержали полицейские и доставили в военную комендатуру Перми. Сергеев вину в совершенном преступлении полностью признал, чистосердечно раскаялся, пояснив, что намерений вовсе уклониться от службы в армии не имел. Пояснил, что он желал "отдохнуть от военной службы" и уклонился "временно".

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Центрального окружного военного суда.

Теги: контрактник, военная служба, приговор, суд, уклонение, мобилизация



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