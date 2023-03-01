Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на $10 миллиардов

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2023 года более чем на $10,4 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index).

Самым богатым из десятки бизнесменов стал один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. С начала года предприниматель сократил состояние на 94,2 миллиона долларов, до 28,5 миллиарда.

Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, который смог заработать 516 млн долларов, что увеличило размер его состояния до 25,1 млрд долларов.

На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 905 миллионов долларов, до 20,8 миллиарда.

Четвертое место занимает основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого выросло на 1,54 миллиарда долларов - до 20,2 миллиарда. На пятой позиции находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), разбогатевший на 738 миллионов долларов, его состояние сейчас оценивается в 19,2 миллиарда.

Больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (шестое место в списке), чей капитал вырос на 2,43 миллиарда, достигнув 17,8 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Седьмым в списке стал Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 579 миллионов долларов, до 13,8 миллиарда.

Состояние бывшего бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко (восьмое место) уменьшилось на 506 млн долларов, до 12,6 млрд долларов. После включения в санкционный список ЕС Мельниченко вышел из совета директоров "Еврохима" и из числа бенефициаров компании.

Девятую позицию занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние уменьшилось на 64,3 миллиона долларов и составляет 11,7 миллиарда. На десятом месте - основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман. Его состояние с начала года выросло на 387 миллионов долларов, до 11,7 миллиарда.