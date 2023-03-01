На Курилах может начаться извержение вулкана Эбеко – он уже выбросил пепел на 4 километра

На Курилах вот-вот начнется извержение вулкана Эбеко на острове Парамушир. Уже несколько дней подряд вулкан выбрасывает пепел, иногда высота выброса составляет около 4 км над уровнем моря. Ученые и МЧС считают, что жителям ближайшего населенного пункта – Северо-Курильска – пока ничего не угрожает, жалоб на пеплопад не было. Между тем, эксперты полагают, что такая продолжительная активность Эбеко может предшествовать извержению.