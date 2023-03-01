Индекс обрабатывающих производств по итогам 2022 года в Астраханской области вырос и составил 103,9%

Накануне на совещании Минпромторга РФ с руководителями региональных профильных ведомств министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский сообщил, что региона на данный момент играет ключевую роль в формировании политики России в Каспийском регионе, в том числе - в вопросах освоения уникальных минеральных и биологических ресурсов и транспортного потенциала.

"Астраханская область является центром управления проектами освоения запасов шельфа Каспийского моря, что служит дополнительным драйвером развития судостроительной отрасли региона", — сказал Илья Волынский.

По данным отраслевого регионального министерства, состояние промышленного комплекса Астраханской области по итогам 2022 года устойчивое, индекс промышленного производства составляет 98,5%, в том числе по добыче полезных ископаемых – 98,4%, по обрабатывающим производствам – 103,9%; объем отгруженных товаров в сфере добычи полезных ископаемых – 488,9 млрд руб. (121,7% к 2021 году); в обрабатывающих производствах – 67,1 млрд руб. (132,5% к 2021 году).

По словам министра, основные тенденции и перспективы развития региональной нефтегазовой отрасли связаны со сферой добычи и переработки углеводородного сырья. Для обеспечения стабильного, а при благоприятных условиях - растущего уровня добычи углеводородного сырья на территории области планируется реализация перспективных проектов, направленных на увеличение годового объема добычи газа на Астраханском газоконденсатном месторождении ООО «Газпром добыча Астрахань» (к 2027 году - на 50 % к существующему уровню добычи). В российском секторе Каспийского моря ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» планирует ввод в эксплуатацию месторождений им. В. Грайфера, им. В. Кувыкина и «170 км».

Илья Волынский также сообщил участникам совещания, что в целях развития высокотехнологичных производств по переработке углеводородов с выпуском продуктов с высокой добавленной стоимостью на территории региона планируется реализация проекта строительства комплекса по производству полимерной продукции на сырьевой базе Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка». Партнерами по проекту выступают ООО «Каспийская инновационная компания» и ПАО «Газпром». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.