01 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Volkswagen

Автодилер "Авилон" стал основным претендентом на завод Volkswagen в Калуге

Автодилер "Авилон" стал основным претендентом на завод Volkswagen в Калуге, который был приостановлен год назад после начала спецоперации на Украине.

Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с ходом переговоров. По словам одного из них, "Авилон" станет покупателем актива, финальное согласование сделки планируется на 3 марта.

Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 г. в режиме крупноузловой сборки, а через два года он заработал по полному циклу. Его мощность – 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 г. выпущено 118 тыс. машин. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Но после начала военной операции России на Украине работа площадки была приостановлена.

Теги: Volkswagen, завод, Калуга



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