Екатеринбург выбран одним из городов, где могут пройти Летние игры паралимпийцев

Екатеринбург поборется за право стать площадкой для проведения Летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в 2023 году. Об этом на одноименном спортивном форуме в Москве рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

По его словам, конкретный город еще не выбран - пока у организаторов на примете три ключевых муниципалитета: Екатеринбург, Нижний Новгород и Уфа. Соревнования по 22 летним видам спорта проводятся в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

"Пока не определились, где будут проводиться соревнования. Задача чрезвычайно сложная, если говорить о том, чтобы собирать всех в одном месте. Если раньше на соревнования приезжало по 20–30 человек, то сейчас у нас только на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата 600–700 человек, по плаванию – 400–500 человек. Многие города просто не готовы принять такое количество колясочников и достойно разместить. Будем проводить в одном городе, в разных городах… Параллельно готовим и зимние игры паралимпийцев", – заявил Рожков.

Напомним, что в Свердловской области работает уникальный центр адаптивного спорта "Родник", ставший в 2022 году лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Лучшая организация адаптивного спорта". Там занимаются подготовкой спортсменов по адаптивным видам спорта – спорту глухих, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту слепых, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.