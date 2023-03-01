01 Марта 2023
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Происшествия Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

В Ленобласти 16-летний гимназист пытался поджечь военкомат

В Ленобласти задержали 16-летнего гимназиста, пытавшегося поджечь местный военкомат. Инцидент произошел в Кировске накануне вечером. Охранник военного комиссариата сообщил в полицию, что неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в дверь главного входа.

Через пять минут подозреваемого задержали в ста метрах от места происшествия инспекторы ГИБДД, передает портал 47news.

Выяснилось, что юноша учится в Петербурге в известной гимназии.

Позавчера в Санкт-Петербурге был задержан 25-летний аспирант, забравшийся в здание районного военкомата и написавший на стене антивоенный лозунг. Ему вменяют не только хулиганство, но и публичную дискредитацию ВС РФ.

Между тем, в выходные Тобольский городской суд (Тюменская область) арестовал на два месяца 15-летнего школьника по делу о попытке поджога военкомата. Девятиклассника подозревают в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК). Сообщается, что ученик местной школы планировал устроить пожар в городском военкомате вечером 23 февраля. Он взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата, но по дороге его задержали сотрудники ФСБ. 205 статья УК предполагает наказание до 15 лет лишения свободы.

Теги: военкомат, коктейль молотова, поджог, хулиганство



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