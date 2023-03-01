38 школьных зданий будут отремонтированы в Астраханской области в рамках региональной программы

Итоги модернизации школ в Астраханской области стали предметом обсуждения на федеральном уровне. Совещание прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие секретарь Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, в рамках программы «Модернизации школьных систем образования» госпрограммы «Развитие образования Астраханской области» в регионе проведут капитальные ремонты в 38 зданиях учебных учреждений. Программа действует с 2022 по 2026 годы. Программа включает и повышение профессиональной квалификации для астраханских учителей.

При этом, в школе села Рассвет капитальный ремонт уже завершен - отремонтированы стены, полы, потолки, приобретено современное оборудование. Еще одна школа в городе Нариманов закрывается на ремонт в марте текущего года. На ее реконструкцию потребуется порядка 54 млн рублей. «Кирпичнозаводская СОШ» Приволжского района тоже ремонтируют в рамках программы по модернизации школ. На сегодняшний день готовность объекта – 85%. Завершение запланировано в конце весны. В этом же году для учеников закупят необходимое современное оборудование. Первого сентября дети начнут обучение в обновленной школе.

Программу капремонта школ реализует «Единая Россия» совместно с Минпросвещения РФ. В Астраханской области капремонт образовательных учреждений будет проходить поэтапно: в 2023 году на контроль взяты семь объектов, в 2024 году – 25, в 2025 году – четыре. Общая сумма затрат на обустройство школ в регионе за 2022-2025 годы составит почти 500 млн рублей.