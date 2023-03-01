В России из-за дефицита оборудования снизилась скорость мобильного интернета

В начале 2023 г. во всех регионах России, кроме Москвы, скорость мобильного интернета снизилась примерно на 7%, подсчитали в компании TelecomDaily. Причиной стал дефицит оборудования, поставки которого в нашу страну прекратились в 2022-м: значительная часть оставшегося на складах устанавливается в Москве, а крупным городам, где трафик тоже растет, достается меньше, утверждают авторы отчета.

В феврале 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022-го скорость мобильного интернета в регионах России, за исключением Москвы, снизилась (в среднем) на 7% до 18,3 Мбит/с. Об этом свидетельствует отчет TelecomDaily (есть у "Известий"). Расчеты базируются на результатах "десятков тысяч замеров", которые провели клиенты сервиса "Мегабитус" (фирменное приложение компании), утверждают авторы исследования. В столице доступ, напротив, ускорился на 32% (до 34,7 Мбит/с), говорится в нем.

Данные TelecomDaily подтвердили опрошенные "Известиями" пользователи в Москве и в регионах. Зачастую к Сети просто невозможно подключиться, что затрудняет работу важных приложений, например, для заказа такси, утверждает один из них. Время от времени зайти через браузер или воспользоваться сервисами, в частности, онлайн-кинотеатров, невозможно даже в столице, говорит другой. При этом он отмечает и замедление фиксированного доступа. Такую динамику TelecomDaily связывает с дефицитом сетевого оборудования, поставки которого в РФ прекратились весной прошлого года, а также с тем, что операторы стремятся устанавливать новые базовые станции в первую очередь в крупных городах.

"Именно там – самый большой спрос на их услуги. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. И, напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30%. Сетевое оборудование устаревает, изнашивается, постоянно требует модернизации, а складские запасы не безграничны", - сказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, в этих условиях разрыв в качестве интернет-доступа между столицей и регионами может расти.