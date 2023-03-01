01 Марта 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Правозащитники: Неизвестно, в какой законопроект внесли поправки о дискредитации ЧВК

Правозащитники выразили беспокойство по поводу законодательного оформления поправок в Уголовный и Административный кодекс, которые собирается принять Госдума. Сегодня спикер палаты Вячеслав Володин ("Единая Россия") анонсировал внесение законопроекта в Госдуму и добавил, что в третьем чтении его могут принять уже на следующей неделе. Второе чтение может состояться уже завтра, но вот о первом чтении ничего не известно. Вероятно, оно уже пройдено неким законопроектом, не имеющим прямого отношения к теме поправок. Так в последнее время Госдума часто делает, когда желает оперативно провести тот или иной законопроект.

"Законотворческий процесс меняется на глазах <…> Общественность 1 марта (сегодня) узнает о новых особо тяжких преступлениях из телеграм-канала спикера Госдумы. В нем он уведомляет, что второе чтение законопроекта состоится 2 марта (завтра). При этом в повестке завтрашнего заседания Госдумы такого законопроекта нет", - пишет руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

"Второе чтение сразу может быть только, если новые составы преступлений уже по сложившейся традиции внесены в виде поправок в какой-то ранее внесенный законопроект. Ничего подобного на сайте Госдумы на данный момент нет", - добавляет правозащитник.

Между тем, поправки, которые предлагает Володин, предусматривают до 15 лет лишения свободы за дискредитацию добровольцев, участников ЧВК, волонтеров и вообще всех, кто имеет какое-либо отношение к СВО.

Теги: поправки, госдума, уголовный кодекс, первое чтение, правозащитник, павел чиков, вячеслав володин



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