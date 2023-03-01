Жители Свердловской области должны кредиторам десятки миллиардов рублей

Жители Среднего Урала задолжали кредиторам более 20 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Свердловском областном суде.

По данным ведомства, в рейтинге гражданских дел, рассмотренных судами региона в 2022 году, лидируют споры о взыскании сумм по договорам займа и кредитным договорам. Количество таких дел по сравнению с 2021 годом увеличилось на четверть и составило 420 тысяч, удовлетворены исковые требования кредиторов на сумму более 20 млрд 928 млн рублей.

Как отмечают в облсуде, ситуация с кредитной задолженностью свердловчан постепенно меняется. По сравнению с 2021 годом сумма, подлежащая взысканию, уменьшилась на 5 млрд рублей.

Что касается долгов за коммунальные услуги и капремонт, то в 2022 году в этой категории свердловские суды взыскали больше 8 млрд 228 млн рублей. Годом ранее судами области были удовлетворены исковые требования о взыскании задолженности по коммунальным платежам на сумму более 9,5 млрд рублей.

Напомним, что в 2022 году на Среднем Урале судами к административной ответственности было привлечено 17 тысяч 557 человек. Больше всего штрафов в регионе выписывали за нарушения общественного порядка.