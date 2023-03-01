Журналист NBC побывал в Крыму, Киев возмущен

Американский телеканал NBC показал репортаж из Крыма. Журналисты канала проехали по Крымскому мосту, что привело к негодованию украинского режима, претендующего на российские регионы.

В сюжете признается, что Крым всегда был пророссийским, а большинство собеседников называют его неотъемлемой частью России.

В Киеве уже изучают инцидент, заявил спикер местного МИД Олег Николенко. Журналисту Киру Симмонсу после этого могут запретить въезд на Украину.

"По итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах", - написал чиновник.

Телеграм-канал "Картель" полагает, что это некий сигнал для Зеленского. В его окружении опасаются, что после этого западные журналисты могут съездить не только в Крым, но и в Донецк, Мелитополь и другие города России. Это можно рассматривать как элемент давления на Зеленского.