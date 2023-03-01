Попова: Подтвердить, что COVID-19 "потеряли" в Ухане, невозможно

Невозможно подтвердить, что институты в Ухане "потеряли" коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ничего запретного они там, по крайней мере, из того, что есть, не изучали", - цитирует ее РИА Новости.

"Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса утечку из лаборатории в Ухане, которую контролировали власти КНР.

Китайский МИД призвал прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос происхождения коронавируса. Дипломат напомнила, что совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая пришла к выводу, что такое происхождение коронавируса маловероятно.