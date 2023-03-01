Замглавы Магнитогорска, обвиняемого в получении взятки, оставили под арестом

Челябинский областной суд оставил под арестом заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, меру пресечения обжаловала сторона защиты, указав на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, и просила избрать домашний арест. В СИЗО чиновник пробудет до 13 марта.

По версии следствия, обвиняемый совместно с директором муниципального предприятия в 2022 году получили не менее 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города с муниципальным предприятием.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемых к получению взятки в размере более 5 млн рублей за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети и мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством знакомых в муниципальное предприятие.