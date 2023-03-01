У Зеленского допустили отступление из Артемовска

Советник Зеленского Александр Роднянский заявил, что ВСУ готовы при необходимости "провести стратегическое отступление" из Артемовска.

"Пока они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", - сказал Роднянский в интервью СNN.

Также он подчеркнул, что скоро будет контрнаступление ВСУ.

Накануне командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал, что ситуация "крайне напряженная". Наступают наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК "Вагнер". Замминистра обороны Украины Анна Маляр официально заявила, что в Артемовск перебрасываются дополнительные подразделения для удержания города.

Телеграм-канал "Наблюдатель", анализируя риторику официальных лиц Киева, пишет, что в офисе Зеленского начали подготавливать общественность к "тактическому отступлению" из Артемовска. Западные СМИ пишут о колоссальных потерях ВСУ, задаваясь вопросом, насколько они оправданы с военной точки зрения. Зеленский вцепился в город и не жалеет людей, чтобы его удержать. При этом практически все СМИ уверены, что ВСУ будут вынуждены оставить Артемовск. Накануне об этом написал Bloomberg.

В сообщении группы "Оркестр Вагнера" говорится, что украинское командование бросает в расход даже недавно проходивших лечение в госпиталях.