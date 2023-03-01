У Зеленского допустили отступление из Артемовска

01 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России Украина ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

У Зеленского допустили отступление из Артемовска

Советник Зеленского Александр Роднянский заявил, что ВСУ готовы при необходимости "провести стратегическое отступление" из Артемовска.
Читайте также:

"Пока они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", - сказал Роднянский в интервью СNN.

Также он подчеркнул, что скоро будет контрнаступление ВСУ.

Накануне командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал, что ситуация "крайне напряженная". Наступают наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК "Вагнер". Замминистра обороны Украины Анна Маляр официально заявила, что в Артемовск перебрасываются дополнительные подразделения для удержания города.

Телеграм-канал "Наблюдатель", анализируя риторику официальных лиц Киева, пишет, что в офисе Зеленского начали подготавливать общественность к "тактическому отступлению" из Артемовска. Западные СМИ пишут о колоссальных потерях ВСУ, задаваясь вопросом, насколько они оправданы с военной точки зрения. Зеленский вцепился в город и не жалеет людей, чтобы его удержать. При этом практически все СМИ уверены, что ВСУ будут вынуждены оставить Артемовск. Накануне об этом написал Bloomberg.

В сообщении группы "Оркестр Вагнера" говорится, что украинское командование бросает в расход даже недавно проходивших лечение в госпиталях.

Теги: Артемовск, ВСУ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети