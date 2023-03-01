01 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов

Глава медфракции Алексей Вихарев помог Свердловскому онкодиспансеру с закупкой оборудования

Глава медицинской фракции Екатеринбурга Алексей Вихарев помог с закупкой оборудования подшефному Свердловскому областному онкологическому диспансеру. Депутат и раньше оказывал помощь медучреждению, а в этот раз передал медикам противопролежневые держатели для стоп, голеностопные ортезы, скользящие простыни для лежачих больных и кресло-коляску для сопровождения маломобильных пациентов.

"Как руководитель медицинской фракции и просто как неравнодушный человек продолжаю помогать Свердловскому онкодиспансеру. Медики здесь выполняют очень сложную задачу – ежедневно борются за жизни людей. Им нужна наша посильная поддержка, как моральная, так и материальная. Привёз необходимое медицинское оборудование, которое позволит, насколько это возможно, облегчить процесс лечения для пациентов. Свою шефскую помощь продолжу и в дальнейшем", – рассказал Вихарев.

Алексей Вихарев оказал помощь подшефному Свердловскому онкодиспансеру(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

Алексей Вихарев оказал помощь подшефному Свердловскому онкодиспансеру (2023)|Фото: Дмитрий Иванов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе медфракции, больнице нужны переданные медицинские приспособления на постоянной основе и в больших количествах. Держатели для стоп помогают избежать пролежней, ортезы служат для фиксации ног после операции, а скользящие простыни облегчают перекладывание пациента с кровати на каталку. Кресла-коляски также важны, поскольку помогают встречать маломобильных пациентов и сопровождать их в нужный кабинет.

Алексей Вихарев оказал помощь подшефному Свердловскому онкодиспансеру(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

Алексей Вихарев оказал помощь подшефному Свердловскому онкодиспансеру (2023)|Фото: Дмитрий Иванов

"Минздрав Свердловской области выделяет нам достаточное финансирование, у нас есть все самое необходимое, но когда расходных материалов и оборудования с запасом – это хорошо. Самое главное, что мы ценим доброе отношение к нам и нашим пациентам, поддержку всех, кто столкнулся с этим серьезным недугом", - отметил главный врач СООД Борис Мейлах.

Ранее Вихарев уже привозил в онкодиспансер пульсоксиметры, кресло для забора крови, кресла-коляски, а также помог с благоустройством территории возле главного корпуса. Депутат также поддерживает региональное отделение Всероссийской общественной организации помощи пациентам "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!". В этот раз он передал председателю Надежде Собиной ноутбук, который упростит консультационную работу с семьями, столкнувшимися с онкологией.

Напомним, медфракция – самое многочисленное депутатское объединение в гордуме, в него входит 16 депутатов, каждый из которых берет шефство над медучреждением города или региона. Помимо этого, депутаты собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону СВО. Всего на поддержку больниц и мобилизованных свердловчан было направлено свыше 56 млн рублей.

Теги: медфракция, Вихарев, оборудование, онкодиспансер



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