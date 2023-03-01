В городе на Южном Урале из-за коммунальной аварии более 80 домов остались без воды

В Троицке Челябинской области из-за коммунальной аварии без воды остались 35 индивидуальных жилых домов, 46 многоквартирных домов и один социальный объект.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, произошел прорыв водопроводной трубы диаметром 600 мм в районе улицы Сибирская. На месте работают сотрудники МУП "Электротепловые сети". О времени устранения аварии станет известно после вскрытия грунта и обнаружения ее места.

Решается вопрос по подвозу воды в дома.