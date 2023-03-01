01 Марта 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В Астрахани в мае откроется Этнодеревня

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе совещания оргкомитета по подготовке к проведению XIII Всероссийского сельского Сабантуя-2023 сообщил, что в мае будет открыта Этнодеревня. Новая культурно-этнографическая площадка станет местом проведения Сабантуя, а в дальнейшем будет эксплуатироваться как платформа для проведения самых разнообразных национальных мероприятий.

«Праздник всероссийского масштаба соберёт огромное количество гостей в составе делегаций из других регионов. Необходимо обеспечить стопроцентную готовность и провести все запланированные мероприятия на самом высоком уровне», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, в ходе совещания также обсуждали готовность муниципалитетов, маршруты и места размещения гостей, программу мероприятий.

игорь бабушкин, заседание(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Сегодня мы ознакомились с маршрутом Сабантуя. Работа на объектах уже начата. Главное, что поставленные задачи под руководством Игоря Юрьевича Бабушкина исполняются. Спасибо губернатору за оказанную поддержку. Уверен, событие мы проведём на очень высоком уровне», - отметил заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, принимавший участие в работе оргкомитета.

Теги: этнодеревня, игорь бабушкин, сабантуй, оргкомитет, игорь бабушкин



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