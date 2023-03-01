МИД: Через порты, задействованные в "зерновой сделке", могли доставлять радиоактивные материалы

Порты Одессы и Черноморска, задействованные в "зерновой сделке", могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину, заявили в МИД РФ.

Как говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, в ряде украинских СМИ и соцсетях появилась информация о том, что 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой.

"19 февраля в порт Одессы на одном из сухогрузов были доставлены аналогичные контейнеры, содержащие радиоактивное вещество "Калифорний-252", которое, как сообщается, активно применяют при проверке на целостность ядерных реакторов АЭС, - заявила Захарова. - При его приемке в порту была отключена система радиоактивного мониторинга. В результате журналистского расследования установлено, что поставщиком данного радиоактивного вещества является американская компания "Frontier Technology Corp.", занимающаяся производством контейнеров для радиоактивных изотопов, особенно источников нейтронного излучения".

В МИДе напомнили, что Минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам.

"Нельзя также забывать, что упомянутые порты Украины участвуют в "зерновой сделке". Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?", - говорится в комментарии Захаровой.

МИД также выразил обеспокоенность данными о возможной провокации с радиоактивными веществами вблизи Приднестровья, где "Киев и так нагнетает напряженность".