СПЧ заинтересовался "ЧВК Редан"

Глава СПЧ обратился в МВД по беспорядкам, связанным с группировкой "Редан".

В связи с растиражированными видеороликами массовых драк несовершеннолетних в торговых центрах Валерий Фадеев направил запрос в МВД России.

"Просим вас поручить направить в адрес Совета информацию о возможных причинах беспорядков, а также сведения о количестве задержанных в связи с этим лиц. Совет был бы также признателен за направление информации о мерах, которые ГУ МВД России по городу Москве намерено предпринять для профилактики подобного рода правонарушений в дальнейшем", - говорится в письме Фадеева на имя начальника Главного управления МВД России по Москве Олега Баранова, цитату СПЧ привел в своем telegram-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Роскомнадзор изучает материалы в интернете, связанные с деятельностью новой молодежной субкультуры "ЧВК Редан". Об этом заявили в ведомстве. Материалы направлены на экспертизу в Росмолодежь. По словам представителя Роскомнадзора, именно Росмолодежь признает запрещенной ту или иную информацию о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, а Роскомнадзор уже на основании этих решений ограничивает доступ к этой информации. До этого 319 подростков, которые могут быть причастны к неформальному движению "Редан", были доставлены в отделы полиции в Москве 24-25 февраля.